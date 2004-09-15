Тихомолова Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1927
Дата смерти15.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1927
Отец: Тихомолов Михаил
Рождение ребёнка
17.08.1946
Дочь: Ерина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ерин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
12.06.1953
Отец ребёнка: Ерин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерин Николай Сергеевич
Смерть
15.09.2004