Тихомолова Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомолова Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1927

Дата смерти

15.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1927

Отец: Тихомолов Михаил

Мать: Попова Ольга Алексеевна Алексеевна

Рождение ребёнка
17.08.1946

Дочь: Ерина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ерин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
12.06.1953

Сын: Ерин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ерин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерин Николай Сергеевич

Смерть
15.09.2004
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