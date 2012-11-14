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Садыков Аркадий Робертович
Садыков Аркадий Робертович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.2012
Пол
Мужской
Отец
Садыков Роберт Галиевич
1974 г.р.
Мать
Алифанова Татьяна Николаевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2012
Отец:
Садыков Роберт Галиевич
Мать:
Алифанова Татьяна Николаевна
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