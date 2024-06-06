Анвар Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анвар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шайкамал

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмутов Фларид Анварович

Мать ребёнка: Махмутова Сабира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махмутова Сабира

Рождение ребёнка
1956

Сын: Махмутов Владислав Анварович

Мать ребёнка: Махмутова Сабира

Рождение ребёнка
14.03.1958

Сын: Махмутов Леонид Анварович

Мать ребёнка: Махмутова Сабира

Смерть
Неизвестно

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