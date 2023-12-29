Шведовская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1779

Сын: Шведовский Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
14.11.1780 ст.

Сын: Шведовский Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.04.1783 ст.

Сын: Шведовский Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
26.03.1788 ст.

Сын: Шведовский Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
20.12.1793 ст.

Сын: Шведовский Лука Фёдорович

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведовский Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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