Шведовская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1779
Сын: Шведовский Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1780 ст.
Сын: Шведовский Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1783 ст.
Сын: Шведовский Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1788 ст.
Сын: Шведовский Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1793 ст.
Сын: Шведовский Лука Фёдорович
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно