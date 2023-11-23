Кувшинов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1977

Сын: Кувшинов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кувшинова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувшинова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Кувшинова Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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