Денежкина Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Отец: Денежкин Василий Степанович, служащий городского продовольственного комитета. Мать: Денежкина Мария Петровна, чернорабочая. Вологда, 3 часть, Подлесная ул., дом №48, кв. №3.