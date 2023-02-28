Денежкина Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денежкина Галина Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

18.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Отец: Денежкин Василий Степанович, служащий городского продовольственного комитета. Мать: Денежкина Мария Петровна, чернорабочая. Вологда, 3 часть, Подлесная ул., дом №48, кв. №3.
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