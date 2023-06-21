Немчанинов Андрей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немчанинов Андрей Валерьевич

Место рождения

Карелия

Дата рождения

15.01.1965

Дата смерти

13.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.10.1992
Братск, город Братск, Иркутская область
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