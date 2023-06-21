Немчанинов Андрей Валерьевич
Место рожденияКарелия
Дата рождения15.01.1965
Дата смерти13.10.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.10.1992
Братск, город Братск, Иркутская область