(Воробьева) Александра Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти22.12.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Воробьев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Воробьев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Алексей Петрович
Отец ребёнка: Воробьев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Воробьев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
14.05.1880
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Воробьев Петр Кузьмич
Смерть
22.12.1914