(Воробьева) Александра Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воробьева) Александра Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

22.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Воробьев Илья Петрович

Отец ребёнка: Воробьев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Воробьев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1868

Сын: Алексей Петрович

Отец ребёнка: Воробьев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Воробьев Павел Петрович

Отец ребёнка: Воробьев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
14.05.1880

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Воробьев Петр Кузьмич

Смерть
22.12.1914

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