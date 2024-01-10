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Макальский ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Куперман Анна

Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)

Рождение ребёнка
1870

Сын: Макальский Илья

Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Розенцвейг Рива

Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)

дочь крестьянина Верхнеудинского округа Ключевской волости
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Кузминская Двойра

Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев(макальский) Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)

Смерть
Неизвестно
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