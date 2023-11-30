Логинов Кондратий Кондратиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Красноуфимского уезда Богородицкой волости
Рождение ребёнка
1773
Сын: Логинов Абрам Кондратиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Логинов Севастьян Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Логинов Степан Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Логинов Ефрем Кондратиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Логинов Иван Кондратиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Логинов Конон Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Логинов Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Гундорина Васса Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
Абызова, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно