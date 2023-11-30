Логинов Кондратий Кондратиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Кондратий Кондратиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноуфимского уезда Богородицкой волости
Рождение ребёнка
1773

Сын: Логинов Абрам Кондратиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Логинов Севастьян Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Логинов Степан Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Логинов Ефрем Кондратиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Логинов Иван Кондратиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Логинов Конон Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Логинов Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Гундорина Васса Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Абызова, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно
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