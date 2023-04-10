Пигалова (Калугина) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалова (Калугина) Елена Анатольевна

Место рождения

Село Александрово Краснооктябрьский район Нижегородская область

Дата рождения

20.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1970

Отец: Калугин Анатолий Петрович

Мать: Калугина Тамара Николаевна

Село Александрово Краснооктябрьский район Нижегородская область
Бракосочетание
14.01.1989

Муж: Пигалов Александр Викторович

Рождение ребёнка
29.04.1989

Дочь: Голубовская Ольга Александровна

Отец ребёнка: Пигалов Александр Викторович

Салганы, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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