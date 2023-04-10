Пигалова (Калугина) Елена Анатольевна
Место рожденияСело Александрово Краснооктябрьский район Нижегородская область
Дата рождения20.08.1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1970
Село Александрово Краснооктябрьский район Нижегородская область
Бракосочетание
14.01.1989
Рождение ребёнка
29.04.1989
Дочь: Голубовская Ольга Александровна
Отец ребёнка: Пигалов Александр Викторович
Салганы, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область