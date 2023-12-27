Гапшина Агафья Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапшина Агафья Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

После 02.07.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1912

Дочь: Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Гапшин Пётр Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапшин Пётр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 02.07.1912
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