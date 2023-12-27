Гапшина Агафья Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиПосле 02.07.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1912
Дочь: Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Гапшин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гапшин Пётр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 02.07.1912