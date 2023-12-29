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Швыгин Тимофей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1837

Дата смерти

16.11.1909

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1837

Отец: Швыгин Григорий Иванович

Мать: Швыгина Наталья Ивановна

Бракосочетание
10.11.1878

Жена: Швыгина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
06.12.1879

Дочь: Швыгина Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Швыгина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
28.03.1881

Сын: Швыгин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Швыгина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
13.09.1882

Сын: Швыгин Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Швыгина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1884

Дочь: Швыгина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Швыгина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
20.01.1886

Сын: Швыгин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Швыгина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
13.09.1888

Дочь: Швыгина Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Швыгина Ольга Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.11.1909
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