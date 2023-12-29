Швыгин Тимофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1837
Дата смерти16.11.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1837
Отец: Швыгин Григорий Иванович
Мать: Швыгина Наталья Ивановна
Бракосочетание
10.11.1878
Жена: Швыгина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
06.12.1879
Дочь: Швыгина Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Швыгина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.1881
Сын: Швыгин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Швыгина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
13.09.1882
Мать ребёнка: Швыгина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1884
Дочь: Швыгина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Швыгина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1886
Мать ребёнка: Швыгина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
13.09.1888
Дочь: Швыгина Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Швыгина Ольга Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.11.1909