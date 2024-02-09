Украинская Стефания
Место рождения
Дата рожденияС 1790 по 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1790 по 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1810 по 1811
Отец ребёнка: Украинский Петр Трофимович
Рождение ребёнка
С 1818 по 1819
Сын: Украинский Степан Петрович
Отец ребёнка: Украинский Петр Трофимович
Рождение ребёнка
С 1821 по 1822
Сын: Украинский Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Украинский Петр Трофимович
Рождение ребёнка
С 1823 по 1824
Сын: Украинский Никифор Петрович
Отец ребёнка: Украинский Петр Трофимович
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831
Сын: Украинский Никита Петрович
Отец ребёнка: Украинский Петр Трофимович
Рождение ребёнка
26.10.1835
Сын: Украинский Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Украинский Петр Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно