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Украинская Стефания

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1790 по 1791

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1790 по 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1810 по 1811

Сын: Украинский Петр Петрович

Отец ребёнка: Украинский Петр Трофимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1818 по 1819

Сын: Украинский Степан Петрович

Отец ребёнка: Украинский Петр Трофимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1821 по 1822

Сын: Украинский Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Украинский Петр Трофимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1823 по 1824

Сын: Украинский Никифор Петрович

Отец ребёнка: Украинский Петр Трофимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831

Сын: Украинский Никита Петрович

Отец ребёнка: Украинский Петр Трофимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1835

Сын: Украинский Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Украинский Петр Трофимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Украинский Петр Трофимович

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