Егоров Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1923
Дата смерти15.03.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1923
Отец: Егоров Иван
Мать: Егорова ?
Рождение ребёнка
06.12.1948
Сын: Егоров Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Егорова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
17.01.1955
Мать ребёнка: Егорова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1974