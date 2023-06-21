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Егоров Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1923

Дата смерти

15.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1923

Отец: Егоров Иван

Мать: Егорова ?

Рождение ребёнка
06.12.1948

Сын: Егоров Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Екатерина Васильевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1955

Сын: Егоров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Екатерина Васильевна

Смерть
15.03.1974
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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