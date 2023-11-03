Сизухина Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Сизухин Ермолай Григорьев
Отец ребёнка: Сизухин Григорий
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Сизухин Гаврила Григорьев
Отец ребёнка: Сизухин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сизухин Григорий
Смерть
После 1795