Сизухина Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизухина Федосья Иванова

Сизухина Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Сизухин Ермолай Григорьев

Отец ребёнка: Сизухин Григорий

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Сизухин Гаврила Григорьев

Отец ребёнка: Сизухин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизухин Григорий

Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close