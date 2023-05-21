Афанасенко (Евтихова) Алла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасенко (Евтихова) Алла Владимировна

Афанасенко (Евтихова) Алла Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евтихов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1987

Дочь: Оржеховская Светлана Александровна

Отец ребёнка: Афанасенко Александр

Рождение ребёнка
12.09.?

Дочь: Клиноцкая Ольга Александровна

Отец ребёнка: Афанасенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасенко Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close