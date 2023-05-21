Афанасенко (Евтихова) Алла Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евтихов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1987
Дочь: Оржеховская Светлана Александровна
Отец ребёнка: Афанасенко Александр
Рождение ребёнка
12.09.?
Дочь: Клиноцкая Ольга Александровна
Отец ребёнка: Афанасенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасенко Александр