Голота (Грязнова) Зоя Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голота (Грязнова) Зоя Романовна

Место рождения

Кочневка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.04.1918

Дата смерти

05.06.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочневка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1938

Муж: Голота Григорий Ананьевич

Южино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Голота Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Голота Григорий Ананьевич

Южино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.12.1945

Дочь: нет

Отец ребёнка: Голота Григорий Ананьевич

Южино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
05.06.2012
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Южино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
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