Голота (Грязнова) Зоя Романовна
Место рождения
Дата рождения01.04.1918
Дата смерти05.06.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
1939
Сын: Голота Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Голота Григорий Ананьевич
Рождение ребёнка
31.12.1945
Дочь: нет
Отец ребёнка: Голота Григорий Ананьевич
Смерть
05.06.2012
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно