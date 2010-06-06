Прохоров Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1940
Дата смерти06.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1940
Отец: Прохоров Иван Васильевич
Мать: Прохорова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1971
Сын: Прохоров Павел Вячеславович
Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
18.07.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павлищево, Можайский, Московская область
Смерть
06.06.2010