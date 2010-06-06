Прохоров Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1940

Дата смерти

06.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

1971 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1940

Отец: Прохоров Иван Васильевич

Мать: Прохорова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1971

Сын: Прохоров Павел Вячеславович

Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
18.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Татьяна Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Павлищево, Можайский, Московская область
Смерть
06.06.2010
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