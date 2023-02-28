Автамонова (Порядина) Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Порядин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1853
Рождение ребёнка
05.03.1861
Сын: Автамонов Александр Максимович
Отец ребёнка: Автамонов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Автамонов Тихон Максимович
Отец ребёнка: Автамонов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1865
Сын: Автамонов Николай Максимович
Отец ребёнка: Автамонов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
18.02.1868
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Автамонов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.1870
Сын: Автамонов Евлампий Максимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.04.1873
Сын: Автамонов Василий Максимович
Отец ребёнка: Автамонов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
04.11.1877
Дочь: Клавдия Максимовна
Отец ребёнка: Автамонов Максим Андреевич
Смерть
Неизвестно