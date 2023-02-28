Автамонова (Порядина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Автамонова (Порядина) Анна Петровна

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Место рождения

Новоселово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Порядин Петр

Мать: не указана

Новоселово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
11.10.1853

Муж: Автамонов Максим Андреевич

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.1861

Сын: Автамонов Александр Максимович

Отец ребёнка: Автамонов Максим Андреевич

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Автамонов Тихон Максимович

Отец ребёнка: Автамонов Максим Андреевич

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.11.1865

Сын: Автамонов Николай Максимович

Отец ребёнка: Автамонов Максим Андреевич

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1868

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Автамонов Максим Андреевич

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.08.1870

Сын: Автамонов Евлампий Максимович

Отец ребёнка: не указан

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.04.1873

Сын: Автамонов Василий Максимович

Отец ребёнка: Автамонов Максим Андреевич

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1877

Дочь: Клавдия Максимовна

Отец ребёнка: Автамонов Максим Андреевич

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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