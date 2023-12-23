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Журавлев Николай Дмитриевич
Журавлев Николай Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Пол
Мужской
Отец
Журавлев Дмитрий Давыдович
1890 г.р.
Мать
Журавлева (Канурова) Елена Васильевна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Журавлев Дмитрий Давыдович
Мать:
Журавлева Елена Васильевна
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