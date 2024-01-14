Голощепов Прокопий Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.07.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1905
Дочь: Голощепова Екатерина Прокопиева
Мать ребёнка: Анненкова Феодосия Авраамова
Рождение ребёнка
26.10.1907
Дочь: Голощепова Анастасия Прокопиева
Мать ребёнка: Анненкова Феодосия Авраамова
Рождение ребёнка
27.03.1910
Дочь: Голощепова Анна Прокопиева
Мать ребёнка: Анненкова Феодосия Авраамова
Смерть
05.07.1916