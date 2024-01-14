Голощепов Прокопий Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощепов Прокопий Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1904 ст.

Жена: Анненкова Феодосия Авраамова

Рождение ребёнка
21.11.1905

Дочь: Голощепова Екатерина Прокопиева

Мать ребёнка: Анненкова Феодосия Авраамова

Рождение ребёнка
26.10.1907

Дочь: Голощепова Анастасия Прокопиева

Мать ребёнка: Анненкова Феодосия Авраамова

Рождение ребёнка
27.03.1910

Дочь: Голощепова Анна Прокопиева

Мать ребёнка: Анненкова Феодосия Авраамова

Смерть
05.07.1916
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