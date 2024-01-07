Смирнова Ираида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Ираида Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1959

Отец: Смирнов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1982

Сын: Смирнов Александр Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Александрович

Рождение ребёнка
02.11.1984

Дочь: Михайлова Оксана Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Петр Александрович

Рождение ребёнка
20.10.1988

Сын: Смирнов Валерий Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Петр Александрович

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