Смирнова Ираида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1959
Отец: Смирнов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1982
Сын: Смирнов Александр Петрович
Отец ребёнка: Смирнов Петр Александрович
Рождение ребёнка
02.11.1984
Дочь: Михайлова Оксана Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Петр Александрович
Рождение ребёнка
20.10.1988
Отец ребёнка: Смирнов Петр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно