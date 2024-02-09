Семен Петров
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
церковносужитель с. Кляпово до 1811г.; г. Москва ц. Сергия на Дмитровке 1811-1815гг.; г. Москва ц. Григория Богослова на Дмитровке с 1816 г.
Рождение ребёнка
13.07.1836 ст.
Сын: Смирнов Илья Семёнов
Мать ребёнка: Екатерина Гурьева
крещён в ц. Григория Богослова на Дмитровке; церковнослужитель в с. Ховрино (Всехсвятская волость, Моксковский уезд)
Смерть
Неизвестно
церковносужитель с. Кляпово до 1811г.; г. Москва ц. Сергия на Дмитровке 1811-1815гг.; г. Москва ц. Григория Богослова на Дмитровке с 1816 г.