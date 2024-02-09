Семен Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Петров

Семен Петров

Место рождения

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
церковносужитель с. Кляпово до 1811г.; г. Москва ц. Сергия на Дмитровке 1811-1815гг.; г. Москва ц. Григория Богослова на Дмитровке с 1816 г.
Рождение ребёнка
13.07.1836 ст.

Сын: Смирнов Илья Семёнов

Мать ребёнка: Екатерина Гурьева

Москва, город федерального значения Москва
крещён в ц. Григория Богослова на Дмитровке; церковнослужитель в с. Ховрино (Всехсвятская волость, Моксковский уезд)
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
церковносужитель с. Кляпово до 1811г.; г. Москва ц. Сергия на Дмитровке 1811-1815гг.; г. Москва ц. Григория Богослова на Дмитровке с 1816 г.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close