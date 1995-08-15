Белов Иван Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Иван Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1995

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1995

Отец: Белов Юрий Владимирович

Мать: не указана

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