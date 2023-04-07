Григорий Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Хреново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778
Сын: Илья Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1808