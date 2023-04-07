Григорий Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Карпов

Григорий Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Хреново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Илья Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1808
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