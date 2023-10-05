Суринович Евгения Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суринович Евгения Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суринович Панфил Кириллович

Мать: Суринович Хрестина Халимоновна

Рождение ребёнка
15.12.1959

Дочь: Суворова Тюменина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Тюменин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1965

Дочь: Ковалевич Наталья Петровна

Отец ребёнка: Тюменин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1965

Дочь: Степченко Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Тюменин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Песегова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Галина Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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