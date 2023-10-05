Суринович Евгения Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1959
Дочь: Суворова Тюменина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Тюменин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.01.1965
Дочь: Ковалевич Наталья Петровна
Отец ребёнка: Тюменин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.01.1965
Дочь: Степченко Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Тюменин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Песегова Валентина Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Галина Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно