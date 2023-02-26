Федосья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1864
Сын: Мешков Петр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ульяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Смерть
Неизвестно