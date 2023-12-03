Гумирова Сафина Вильсуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумирова Сафина Вильсуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2023

Пол

Женский

Отец

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2023

Отец: Гумиров Вильсур Шафкатович

Мать: Манаура

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