Ребиндер (Рамазай (Разамай)) Мария Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребиндер (Рамазай (Разамай)) Мария Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1838

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ребиндер Алексей Максимович

Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ребиндер Александр Максимович

Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ребиндер Павел Максимович

Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)

Рождение ребёнка
01.05.1804

Сын: Ребиндер Григорий (Георгий) Максимович

Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Юлиана Максимовна

Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)

Смерть
1838
Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
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