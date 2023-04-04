Ребиндер (Рамазай (Разамай)) Мария Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ребиндер Алексей Максимович
Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ребиндер Александр Максимович
Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ребиндер Павел Максимович
Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)
Рождение ребёнка
01.05.1804
Сын: Ребиндер Григорий (Георгий) Максимович
Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Юлиана Максимовна
Отец ребёнка: Ребиндер Максим (Отто Фридрих Магнус)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1838
Шебекино, Шебекинский, Белгородская область