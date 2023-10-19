Кузина (Боткина) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Боткина) Александра Александровна

Место рождения

д. Ведрово Вологодский уезд

Дата рождения

16.03.1887

Дата смерти

?.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1887

Отец: Боткин Александр Егоров

Мать: Боткина Апполинария Кириллова

д. Ведрово Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Кузина Алефтина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.05.1924

Дочь: Кузина Анна Александровна

Отец ребёнка: Кузин Александр Амфилофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Александр Амфилофьевич

Смерть
?.01.1978
д. Погорелка. Вологодский уезд
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