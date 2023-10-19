Кузина (Боткина) Александра Александровна
Место рожденияд. Ведрово Вологодский уезд
Дата рождения16.03.1887
Дата смерти?.01.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1887
д. Ведрово Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Кузина Алефтина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.05.1924
Дочь: Кузина Анна Александровна
Отец ребёнка: Кузин Александр Амфилофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1978
д. Погорелка. Вологодский уезд