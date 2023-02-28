Калинин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Василий Михайлович

Калинин Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Синдошка, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Вычислено 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Синдошка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
28.01.1919

Жена: не указана

Синдошка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close