Сафар Бигеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Биги углы
Мать: Гуляй Сайдаровна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Сафия Сафяровна
Мать ребёнка: Айманы Елеева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Усман Сафаров
Мать ребёнка: Айманы Елеева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Биккиня Сафаров
Мать ребёнка: Айманы Елеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айманы Елеева
Смерть
1814