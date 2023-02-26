Сафар Бигеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафар Бигеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Биги углы

Мать: Гуляй Сайдаровна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Сафия Сафяровна

Мать ребёнка: Айманы Елеева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Усман Сафаров

Мать ребёнка: Айманы Елеева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Биккиня Сафаров

Мать ребёнка: Айманы Елеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айманы Елеева

Смерть
1814
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