Вьялкина (Артемова) Павла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина (Артемова) Павла Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1926

Отец: Артемов Николай Филиппович

Мать: Артемова Анна Григорьевна

Бракосочетание
28.05.1950

Муж: Вьялкин Федор Васильевич

Фоминский, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.01.1953

Сын: Вьялкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.05.1954

Дочь: Алла Федоровна

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.04.1957

Сын: Вьялкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.07.1958

Сын: Вьялкин Виктор Федорович

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.02.1960

Дочь: Роенко Галина Федоровна

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
пекарь Фоминской хлебопекарни
Смерть
Неизвестно
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