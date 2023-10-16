Вьялкина (Артемова) Павла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1926
Бракосочетание
28.05.1950
Фоминский, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.01.1953
Сын: Вьялкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
10.05.1954
Дочь: Алла Федоровна
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1957
Сын: Вьялкин Николай Федорович
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
08.07.1958
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1960
Дочь: Роенко Галина Федоровна
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
пекарь Фоминской хлебопекарни
Смерть
Неизвестно