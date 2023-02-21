Чернышева (Чернышева) Акулина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Чернышева) Акулина Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Чернышев Ананий Афанасьевич

Отец ребёнка: Чернышев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Чернышев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Чернышев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Афросинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Чернышев Афанасий Иванович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно
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