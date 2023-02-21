Чернышева (Чернышева) Акулина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Чернышев Ананий Афанасьевич
Отец ребёнка: Чернышев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Чернышев Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Чернышев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Афросинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Чернышев Афанасий Иванович
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно