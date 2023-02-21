Гурий Полиевктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурий Полиевктович

Гурий Полиевктович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Между 1758 и 1762

Пол

Мужской

Отец

1669 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Полиевкт Сидорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Захар Гурьевич

Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1727

Сын: Назар Гурьевич

Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Анна Гурьевна

Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1728

Сын: Ефим Гурьевич

Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Ирина Гурьевна

Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Ефимия Гурьевна

Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдокия Гурьевна

Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Марфа Гурьевна

Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
15.08.1737

Дочь: Евдокия Гурьевна

Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1737

Сын: Семен Гурьевич

Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1758 и 1762
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close