Гурий Полиевктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиМежду 1758 и 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Полиевкт Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Захар Гурьевич
Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Назар Гурьевич
Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Анна Гурьевна
Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Ефим Гурьевич
Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Ирина Гурьевна
Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Ефимия Гурьевна
Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евдокия Гурьевна
Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Марфа Гурьевна
Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
15.08.1737
Дочь: Евдокия Гурьевна
Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Семен Гурьевич
Мать ребёнка: Феодосия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1758 и 1762