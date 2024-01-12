Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Раиса
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Александра
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка
Смерть
Неизвестно