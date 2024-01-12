Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий

Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Раиса

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Александра

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка
Смерть
Неизвестно
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