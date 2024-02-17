Тутушев Байкар Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назар
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Тутушева Елена Байкаровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Тутушев Гавриил Байкарович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Тутушев Николай Байкарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тутушева Анна Байкаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тутушева Вера Байкаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
1967