Тутушев Байкар Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутушев Байкар Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

Ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Тутушева Елена Байкаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Тутушев Гавриил Байкарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тутушев Николай Байкарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тутушева Анна Байкаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тутушева Вера Байкаровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
1967
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