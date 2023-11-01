Козлова (Пономарева) Улита Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти03.03.1811
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1750
Отец: Пономарев Петр Григорьев
Мать: не указана
45 лет в 1795 г. вдова крестьянская жена, живет с сыном Федором Агеевым Козловым и внуками МК Камышевское 1795 (+ИР)
Бракосочетание
01.02.1770
Муж: Козлов Аггей Федоров
1 февраля 1770 Камышевского села крестьянин Аггей Федоров Козлов того села крестьянина Петра Пономарева с дочерью девицей Улитой первым браком МК Камышевское 1770 ГАТО (Тоболоск)
Рождение ребёнка
1771
Сын: Козлов Федор Аггеев
Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров
25 лет в 1795, 41 год в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Козлова Акилина Аггеева
Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров
15 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
02.10.1775
Дочь: Козлова Устина Аггеева
Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров
2 октября 1775 у крестьянина Аггея Козлова дочь Устина ГАТО (Тобольско) МК Камышевское 1775
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Козлова Марфа Агеева
Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров
20 лет в 1795 г. Живет у брата Федора Агеева с матерью вдовой Улитой Петровой МК Камышевское 1795 (+ИР)
Рождение ребёнка
1777
Сын: Козлов Ионим Аггеев
Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров
10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1778
Сын: Козлов Еким Агеев
Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров
18 лет в 1795, 34 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 18 лет в 1795 г. Иоаким, живет у брата Федора Агеева с матерью Улитой Петровой МК ... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1779
Дочь: Козлова Стефанида Агеева
Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров
11 ноября 1779 у крестьянина Аггея Козлова дочь Стефанида ГАТО (Тобольск) МК Камышевское 1779 15 лет в 1795 г. Живет у брата Федора Агеева с матерью вдовой Улитой Петровой МК Камышевское 1795 (+ИР)
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Козлова Акилина Агеева
Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров
11 лет в 1795 г. Живет у брата Федора Агеева с матерью вдовой Улитой Петровой МК Камышевское 1795 (+ИР)
Рождение ребёнка
21.11.1787
Сын: Козлов Петр Аггеев
Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров
21 ноября 1787 года Камышевского села у крестьянина Аггея Козлова сын Петр. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Смерть
03.03.1811
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 марта 1811 года Камышевского села крестьянская жена Улита Петрова Козлова, 62 года, горячкою. Тобольск 156 15 1155 1811 МК Камышевское