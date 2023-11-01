Козлова (Пономарева) Улита Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Пономарева) Улита Петрова

Козлова (Пономарева) Улита Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

03.03.1811

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Пономарев Петр Григорьев

Мать: не указана

45 лет в 1795 г. вдова крестьянская жена, живет с сыном Федором Агеевым Козловым и внуками МК Камышевское 1795 (+ИР)
Бракосочетание
01.02.1770

Муж: Козлов Аггей Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 февраля 1770 Камышевского села крестьянин Аггей Федоров Козлов того села крестьянина Петра Пономарева с дочерью девицей Улитой первым браком МК Камышевское 1770 ГАТО (Тоболоск)
Рождение ребёнка
1771

Сын: Козлов Федор Аггеев

Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
25 лет в 1795, 41 год в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Козлова Акилина Аггеева

Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
02.10.1775

Дочь: Козлова Устина Аггеева

Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 октября 1775 у крестьянина Аггея Козлова дочь Устина ГАТО (Тобольско) МК Камышевское 1775
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Козлова Марфа Агеева

Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
20 лет в 1795 г. Живет у брата Федора Агеева с матерью вдовой Улитой Петровой МК Камышевское 1795 (+ИР)
Рождение ребёнка
1777

Сын: Козлов Ионим Аггеев

Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1778

Сын: Козлов Еким Агеев

Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 лет в 1795, 34 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 18 лет в 1795 г. Иоаким, живет у брата Федора Агеева с матерью Улитой Петровой МК ... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1779

Дочь: Козлова Стефанида Агеева

Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 ноября 1779 у крестьянина Аггея Козлова дочь Стефанида ГАТО (Тобольск) МК Камышевское 1779 15 лет в 1795 г. Живет у брата Федора Агеева с матерью вдовой Улитой Петровой МК Камышевское 1795 (+ИР)
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Козлова Акилина Агеева

Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1795 г. Живет у брата Федора Агеева с матерью вдовой Улитой Петровой МК Камышевское 1795 (+ИР)
Рождение ребёнка
21.11.1787

Сын: Козлов Петр Аггеев

Отец ребёнка: Козлов Аггей Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
21 ноября 1787 года Камышевского села у крестьянина Аггея Козлова сын Петр. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Смерть
03.03.1811
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 марта 1811 года Камышевского села крестьянская жена Улита Петрова Козлова, 62 года, горячкою. Тобольск 156 15 1155 1811 МК Камышевское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close