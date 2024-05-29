Махмутова (Давлетгильдина) Кабира Губеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутова (Давлетгильдина) Кабира Губеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1955

Дата смерти

07.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1955

Отец: не указан

Мать: Усманова Самсуна Галиахметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмутов Рафаэль

Смерть
07.01.1955
Рождение ребёнка
1972

Сын: Махмутов Рафиль Рафаэльевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.05.1978

Сын: Махмутов Ринат Рафаэльевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.1982

Дочь: Махмутова Гульнара Рафаэльевна

Отец ребёнка: не указан

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