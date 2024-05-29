Махмутова (Давлетгильдина) Кабира Губеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1955
Дата смерти07.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1955
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махмутов Рафаэль
Смерть
07.01.1955
Рождение ребёнка
1972
Сын: Махмутов Рафиль Рафаэльевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.05.1978
Сын: Махмутов Ринат Рафаэльевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.1982
Дочь: Махмутова Гульнара Рафаэльевна
Отец ребёнка: не указан