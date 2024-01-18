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Скударев Сергей Артемов

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино

Дата рождения

23.06.1905

Дата смерти

13.06.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905

Отец: Скударев Артемий Артемов

Мать: Скударева Евдокия Кирриловна

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
13.06.1908
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
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