Скударев Сергей Артемов
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Дата рождения23.06.1905
Дата смерти13.06.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
13.06.1908
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино