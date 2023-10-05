Дяченко петр петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дяченко петр петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ед
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дяченко петр иванович

Мать: софья

Рождение ребёнка
30.04.1975

Дочь: Дяченко оксана петровна

Мать ребёнка: Дяченко надежда ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дяченко надежда ивановна

Смерть
28.06.1988
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