Дяченко петр петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.06.1988
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дяченко петр иванович
Мать: софья
Рождение ребёнка
30.04.1975
Дочь: Дяченко оксана петровна
Мать ребёнка: Дяченко надежда ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дяченко надежда ивановна
Смерть
28.06.1988