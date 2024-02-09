Дроворубова (Мухина) Елисавета Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроворубова (Мухина) Елисавета Романовна

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Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

21.10.1915

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1915

Отец: Мухин Роман Иванович

Мать: Мухина Дарья Гавриловна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дроворубов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроворубов Иван Петрович

Смерть
1992
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
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