Дроворубова (Мухина) Елисавета Романовна
Место рождения
Дата рождения21.10.1915
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1915
Отец: Мухин Роман Иванович
Мать: Мухина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дроворубов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно