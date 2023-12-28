Марфа Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746 ст.
Дочь: Евдокия Осипова
Отец ребёнка: Осип Афонасьев
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Прасковья Осипова
Отец ребёнка: Осип Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Афонасьев
Смерть
Неизвестно