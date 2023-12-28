Марфа Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1722 по 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746 ст.

Дочь: Евдокия Осипова

Отец ребёнка: Осип Афонасьев

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Прасковья Осипова

Отец ребёнка: Осип Афонасьев

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Афонасьев

Смерть
Неизвестно
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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