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Наталья Борисовна
Наталья Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1966
Пол
Женский
Отец
Потемкин Борис Тимофеевич
1936 г.р.
Мать
Потемкина Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец:
Потемкин Борис Тимофеевич
Мать:
Потемкина Галина
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