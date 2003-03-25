Тараторкин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараторкин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Около 1968 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2003

Отец: Тараторкин Андрей Викторович

Мать: не указана

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