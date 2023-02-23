Серова Просковья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Серов Степан Сергеев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Серов Иван Степанов
Отец ребёнка: Серов Степан Сергеев
Место жительства
1850
125 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серов Степан Сергеев
Смерть
Неизвестно