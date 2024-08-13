Семиколенова (Козлова) Феодосия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1873
Дочь: (Семиколенова) Стефанида Кирилловна
Отец ребёнка: Семиколенов Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
02.08.1876
Сын: Семиколенов Евдоким Кириллович
Отец ребёнка: Семиколенов Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
09.03.1880
Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Семиколенов Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
16.10.1882
Сын: Семиколенов Николай Кириллович
Отец ребёнка: Семиколенов Кирилл Григорьевич