Семиколенова (Козлова) Феодосия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенова (Козлова) Феодосия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1873

Дочь: (Семиколенова) Стефанида Кирилловна

Отец ребёнка: Семиколенов Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
02.08.1876

Сын: Семиколенов Евдоким Кириллович

Отец ребёнка: Семиколенов Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
09.03.1880

Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Семиколенов Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Семиколенов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Семиколенов Кирилл Григорьевич

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