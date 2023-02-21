Петрова Анастасия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Петров Савелий Клементьевич
Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Клементьевна
Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1833
Сын: Петров Афромей Клементьевич
Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1840
Сын: Петров Фадей Клементьевич
Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кузнецова Аксения Клементьевна
Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1842
Сын: Петров Полиет Клементьевич
Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus