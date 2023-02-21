Петрова Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анастасия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Петров Савелий Клементьевич

Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Клементьевна

Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1833

Сын: Петров Афромей Клементьевич

Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1838

Сын: Петров Фома Клементьевич

Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1840

Сын: Петров Фадей Клементьевич

Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кузнецова Аксения Клементьевна

Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1842

Сын: Петров Полиет Клементьевич

Отец ребёнка: Петров Клементий Петрович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
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