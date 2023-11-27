Потина Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: Гусева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1952
Отец ребёнка: Потин Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Потина Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Потин Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
1965
Сын: Потин Александр Федорович
Отец ребёнка: Потин Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
1966
Отец ребёнка: Потин Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
1968
Отец ребёнка: Потин Федор Гаврилович