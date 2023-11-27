Потина Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потина Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: Гусева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1952

Сын: Потин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Потин Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Потина Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Потин Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1965

Сын: Потин Александр Федорович

Отец ребёнка: Потин Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Потин Николай Федорович

Отец ребёнка: Потин Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1968

Сын: Потин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Потин Федор Гаврилович

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